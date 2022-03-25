勞安加衛體驗館設5大展區 29日開幕

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）勞動部勞動及職業安全衛生研究所設有勞工安全衛生展示館，因應數位科技來臨重新改裝，以「人生不能重來」為設計主軸設5大展區，29日正式開幕，讓民眾了解潛在職業災害。

研究顯示，勞工不安全行為是職災發生的主要因素，而工安意外絕大多數都是可以預防的，除了專業訓練、工安知識素養外，杜絕僥倖心理、不貪方便心態更顯重要，如何強化面對職災及工安的心理及態度，成為勞工需要培養健全的重要課題。

勞動部今天發布新聞稿指出，勞安所旗下勞工安全衛生展示館從民國91年啟用，因應數位科技時代來臨，進行改造設計，將更名為「勞安加衛體驗館」，並預計29日正式開幕。

勞動部表示，體驗館展示設計概念以「人生不能重來」為主軸，透過打造一間以「安全」為宗旨的體驗館，模擬參訪者的職涯人生中，需要注意的職業危害，並學會如何在職場生涯中當個人生安全組。

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體驗館的展示區共有「人力資源部門」、「營繕施工部門」、「製造生產部門」、「健康促進部門」、「技術研發部門」等5大展區，展示空間也透過災害主題的分類，運用「參與式觀展」展示手法，結合多媒體運用，以「臨場感」、「實際操作體驗」為展示目標，並搭配圖解式插畫的文字解說，提高整個展示空間的互動性、教育性，讓參觀者透過互動的方式了解各種職業災害。

勞動部表示，體驗館訂於29日正式對外開放，歡迎有興趣的民眾前往參觀，相關內容可洽勞動部勞動及職業安全衛生研究所網站等。（編輯：管中維）1110325