鏡電視改選董監事鄭優入列 擇期選出新董事長

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（中央社記者葉冠吟、蘇思云台北25日電）鏡電視今天召開股東會，完成董監事會改組，加入前中華電信董事長鄭優等5人擔任董事，並將擇期召開董監事會推選新任董事長。NCC說，鏡電視仍得報營運計畫變更，履行相關附款要求。

鏡電視於1月19日甫獲國家通訊傳播委員會（NCC）許可申設，2月9日開始網路試播，預計5月8日正式上架。

不過鏡電視還未開播，3月4日、15日就已兩度更換董事長，前大眾銀行董事長陳建平遭解任、紙風車劇團創辦人李永豐自行請辭，目前由導演楊雅喆出任，引發外界眾多爭議。

前董事長陳建平昨天發布聲明稿指出，自己遭莫須有原因抹黑、解任，嚴重影響個人名譽，且爭議事件發生後，許多媒體報導鏡電視背後有複雜政商媒關係，與自己當初受邀擔任董事長的初衷有違，因此決定退出鏡電視董事會改選；不過鏡電視也澄清，指出25日是開股東會而非董事會。

鏡電視今天發布新聞稿，表示公司召開臨時股東會，並完成董監事會改組，由鄭優、黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭、廖芳潔擔任董事，其中，廖芳潔為勞工董事，監察人為王金山。鏡電視表示，依照本次股東會的得票數，由最高票的郭蕙蘭擔任召集人，將擇期儘速依法召開第一次董監事會，推選董事長，掌舵領航。

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對於鏡電視董監事會改組，NCC官員表示，董監事改選後名單不同就要報營運計畫變更，後續一樣依照「衛星廣播電視事業負責人監督管理辦法」來審查人選資格，不過，董監事改選不會影響先前營運計畫書的效力，一樣要履行執照許可時的附款要求等。

NCC許可鏡電視新聞台執照，當時史無前例提出12項負擔、14項附款保留廢止許可權，包括公司財務、公司人力、內控機制、頻道定位、股權結構、公共問責等都有要求。（編輯：張芷瑄）1110325