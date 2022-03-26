金門、馬祖濃霧航班取消 王國材考察行程喊卡

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（中央社記者汪淑芬、黃慧敏台北26日電）金門縣及馬祖地區今天受濃霧影響，航班取消，交通部長王國材原訂上午考察金門大橋行程臨時喊卡。

交通部中央氣象局發布濃霧特報，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，已有能見度不足200公尺現象；金門及馬祖機場關閉，台灣本島往返金門及馬祖航班取消。

王國材預定從松山機場搭機到金門，但直到上午10時許，金門機場仍未開放，且預測下午仍關閉，臨時取消考察行程。

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金門航空站主任洪念慈接受媒體聯訪表示，昨天金門飛台北市、台中市和高雄市6班次取消，500多名旅客受困，今天上午10時機場能見度只有500公尺，兩天受影響旅客約1000多人；視天候狀況開航後，將協調航空公司加開班機疏運。

此外，不少旅客到機場等待，就讀國立金門大學的莊姓和張姓學生說，大霧打亂航班雖習以為常，但家中有事須返台，碰上濃霧攪局，真的很無奈。（編輯：李明宗）1110326