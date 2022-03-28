使用牌照稅4/1開徵 5/3前須繳納

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（中央社記者吳張璦台北28日電）財政部今天表示，使用牌照稅4月1日開徵，繳納期限至5月3日止，今年開徵輛數超過786萬輛、稅額約新台幣651億元。

財政部今天委由台北市稅捐稽徵處舉辦「111年使用牌照稅開徵記者會」，處長倪永祖表示，以往繳納截止日多是到4月30日，但今年適逢勞動節補假，因此延至5月3日，開徵範圍包括一般自用車輛、151cc以上重型機車全年牌照稅，以及營業用車輛上半年牌照稅。

倪永祖指出，統計今年開徵輛數為786萬6756輛，年增約21萬5000輛，增幅2.82%，帶動開徵稅額來到651億683萬元，年增約10億元，增幅約1.63%。

倪永祖表示，免稅車輛合計約91萬輛、免稅稅額總計約84億元；其中，自107年開始至今年2月底，免徵使用牌照稅的電動汽車來到逾1萬9000輛，以台北市占34%、台中市占13%、新北市占11%較多。

至於六都開徵情形，北市稅捐稽徵處表示，與去年開徵時相比，今年統計開徵自用車輛數以新北增加4.4萬輛最多，桃園增1.6萬輛，台中增1.5萬輛，僅台北市減少776輛，推測原因與台北市大眾交通便捷，加上免徵牌照稅的電動車輛數成長有關。

此外，倪永祖提醒，因疫情影響無力繳稅的車主，可申請延期繳納、期限最長一年，或申請分期繳納、最多可分36期，車輛若因疫情或長時間未使用也可辦理停駛或繳銷，停駛繳銷期間免徵牌照稅。

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財政部表示，今年牌照稅繳納期間為4月1日至5日3日，逾期每3日將加徵1%滯納金，5月4日至6日繳納屬於逾期案件，但還不會加徵滯納金。

財政部表示，繳稅方式包括至金融機構或便利商店（稅額3萬元以下）臨櫃繳納，使用電話語音、網際網路以信用卡繳納，以長期約定轉帳、ATM、活期儲蓄存款帳戶、晶片金融卡方式轉帳繳納，也可以電子支付或行動支付APP掃描繳款書上QR-Code繳納。（編輯：林興盟）1110328