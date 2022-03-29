嘉義山區連日雨 仁義潭水庫蓄水率止跌穩住4成

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嘉義山區近日持續降雨，多落在八掌溪集水區，仁義潭水庫因而獲得挹注，蓄水率止跌穩住4成。中央社記者蔡智明攝 111年3月29日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉義主要民生用水來源仁義潭水庫1月底有效容量比為5成，一路降至今天下午達4成1。水公司指出，近日嘉義山區持續雨，仁義潭水庫蓄水率已穩住4成，估今年嘉義水情應不吃緊。

依據經濟部南區水資源局統計資料，仁義潭水庫在1月底有效容量比為50.72%，2月底為48.75%，截至今天下午1時許已降至41%。

對此，台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明今天告訴中央社記者，近日嘉義山區持續降雨，多落在八掌溪集水區，仁義潭水庫因而獲得挹注，蓄水率將穩住4成。

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吳界明說，目前每天從八掌溪引進15萬噸的水量，仁義潭水庫蓄水量暫時不會再降；另外，固定支援嘉義用水的雲林湖山水庫目前蓄水率超過6成，估計嘉義今年水情應該不會吃緊。

吳界明指出，嘉義地區今年出現限水的機率低，但還是要呼籲民眾節約用水，有水當思無水之苦。截至今天下午1時為止，仁義潭水庫有效容量比為41.1%，有效蓄水量為1021萬立方公尺。（編輯：戴光育）1110329