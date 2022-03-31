更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》房租補貼適用對象增3倍多 7月起申請、4類族群可加碼
首頁 / 生活

大專社團評選數位化 結合實體頒獎增觀摩機會

2022/3/31 15:52（3/31 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
111年全國大專校院學生社團評選31日在中央大學頒獎，今年全社評因應疫情，改為線上審查，取代以往的實體擺攤方式，但仍舉辦頒獎活動。圖為獲得最佳社團特色活動獎的學生代表。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月31日
111年全國大專校院學生社團評選31日在中央大學頒獎，今年全社評因應疫情，改為線上審查，取代以往的實體擺攤方式，但仍舉辦頒獎活動。圖為獲得最佳社團特色活動獎的學生代表。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北31日電）111年全國大專校院學生社團評選今天在中央大學頒獎。因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，評選機制全面數位化，取代以往的實體擺攤，並結合實體典禮增加觀摩機會。

教育部發布新聞稿指出，111年度全社評共132所大專、228個社團參與，另有45校推薦社團參加年度特色活動選拔。最終評選出最佳特色活動獎11名、佳作9名，以及大學校院及技專校院特優獎23名、優等獎35名、甲等獎47名。

今年全社評因應疫情，改為線上審查，取代以往的實體擺攤方式，但仍舉辦頒獎活動，每個獲獎社團可派4名代表參與，全程線上直播，並於會後提供紀錄影片。

教育部學生事務及特殊教育司專門委員許慧卿致詞指出，線上審查加上實體典禮，讓學生有相互觀摩學習的機會，符合社團「做中學」的價值。

「年度最佳社團特色活動」鼓勵學生以簡報、微電影、戲劇、動畫等形式呈現活動成果。弘光科大食品科技系學會是11個脫穎而出的社團之一，長期舉辦暑期營隊，帶領孩童認識農產品，實際體驗農村之美。

食品科技系學會今年營隊以梧棲在地生產的「米」為主題，不斷嘗試後找到適合孩童且可以自己創建角色的視訊軟體，更改配方讓操作更為簡單，順利度過疫情挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義大學農藝志工隊獲得大學校院組服務性社團特優獎，每學期都舉辦護理之家長者服務、農村生態體驗營，寒暑假則到教育優先區中小學辦理舉辦營隊，將具農業專業特色的服務魅力分享給大眾。

中央大學副校長吳瑞賢表示，社團是大學教育裡重要的一環，課外學習的「軟實力」，就是要靠參與社團來培養。期許學生能在兼顧課業之餘，做好時間管理，進而有更多元的成就。（編輯：管中維）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族