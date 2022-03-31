大專社團評選數位化 結合實體頒獎增觀摩機會

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111年全國大專校院學生社團評選31日在中央大學頒獎，今年全社評因應疫情，改為線上審查，取代以往的實體擺攤方式，但仍舉辦頒獎活動。圖為獲得最佳社團特色活動獎的學生代表。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月31日

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（中央社記者陳至中台北31日電）111年全國大專校院學生社團評選今天在中央大學頒獎。因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，評選機制全面數位化，取代以往的實體擺攤，並結合實體典禮增加觀摩機會。

教育部發布新聞稿指出，111年度全社評共132所大專、228個社團參與，另有45校推薦社團參加年度特色活動選拔。最終評選出最佳特色活動獎11名、佳作9名，以及大學校院及技專校院特優獎23名、優等獎35名、甲等獎47名。

今年全社評因應疫情，改為線上審查，取代以往的實體擺攤方式，但仍舉辦頒獎活動，每個獲獎社團可派4名代表參與，全程線上直播，並於會後提供紀錄影片。

教育部學生事務及特殊教育司專門委員許慧卿致詞指出，線上審查加上實體典禮，讓學生有相互觀摩學習的機會，符合社團「做中學」的價值。

「年度最佳社團特色活動」鼓勵學生以簡報、微電影、戲劇、動畫等形式呈現活動成果。弘光科大食品科技系學會是11個脫穎而出的社團之一，長期舉辦暑期營隊，帶領孩童認識農產品，實際體驗農村之美。

食品科技系學會今年營隊以梧棲在地生產的「米」為主題，不斷嘗試後找到適合孩童且可以自己創建角色的視訊軟體，更改配方讓操作更為簡單，順利度過疫情挑戰。

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嘉義大學農藝志工隊獲得大學校院組服務性社團特優獎，每學期都舉辦護理之家長者服務、農村生態體驗營，寒暑假則到教育優先區中小學辦理舉辦營隊，將具農業專業特色的服務魅力分享給大眾。

中央大學副校長吳瑞賢表示，社團是大學教育裡重要的一環，課外學習的「軟實力」，就是要靠參與社團來培養。期許學生能在兼顧課業之餘，做好時間管理，進而有更多元的成就。（編輯：管中維）1110331