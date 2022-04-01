基隆、花蓮2大學有師生確診 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北1日電）本土COVID-19疫情擴大，今天傳出基隆崇右科大有學生確診，花蓮慈濟大學也有教師確診，校方緊急清消匡列。指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將開記者會，說明最新疫情狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，本土病例連續多日新增2位數，昨天更多達87例創下今年以來新高，其中75例與已知群聚事件相關，另有12例為新增感染源待釐清病例。

基隆小吃店警局群聚案因多點、多場域爆發，社區恐還有潛藏個案，中央流行疫情指揮中心將以家用快篩試劑對基隆進行「類普篩」。

截至昨天，基隆群聚累計91人染疫，昨天深夜又傳出崇右影藝科技大學也有學生確診，全校改採線上遠距教學。

除了基隆，花蓮慈濟醫院昨天也傳出有護理師確診，感染源仍待釐清，根據疫調，這名護理師日前到外縣市時出現呼吸道症狀，就醫採檢確診、Ct值僅13，代表病毒量相當高，可能早在花蓮期間就有傳染力。

院方緊急針對院內接觸者進行匡列並強化清消，但昨天傍晚相繼傳出又有職員染疫，慈濟大學今天凌晨也緊急發布聲明，證實有教師確診，全校將採居家上班、遠距教學。

如今本土個案遍及北北基、桃竹、台中、花東、金門等將近10個縣市，指揮中心指揮官陳時中昨天也坦言，清明連假人潮聚集、移動過後，恐引發另一波疫情；據統計，國內累計有24條Omicron傳播鏈，其中19條感染源待釐清。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將召開記者會，說明最新疫情狀況及相關事宜。（編輯：李錫璋）1110401