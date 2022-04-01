新北衝刺第3劑疫苗覆蓋率 近期目標5成5

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新北市長侯友宜（前左2）1日參訪板橋區北極宮，致詞時不斷呼籲民眾出門參加活動務必要戴口罩。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市長侯友宜今天表示，將全力衝刺提高COVID-19疫苗接種覆蓋率，第3劑覆蓋率愈高愈好，近日力拚5成5；他也鼓勵65歲以上長輩積極接種疫苗，以降低感染時的重症風險。

市長侯友宜今天上午參加板橋區北極宮建廟百週年暨玄天上帝聖誕三獻法會，聯訪時表示，遶境信眾須施打第3劑疫苗才可參加，且不要鑽轎底、不要搶轎，吃飯時提供餐盒。

侯友宜告訴中央社記者，目前新北市接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第1劑8成4、第2劑8成，第3劑將近5成3，希望衝到愈高愈好，這幾天希望第3劑覆蓋率衝到5成5的目標。

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侯友宜呼籲免疫系統較差的65歲以上長輩能儘速施打，市府提供500元禮券加上中央禮券，共1000元禮券，現階段會全力衝刺第3劑疫苗覆蓋率，也整備第4劑疫苗的事前規劃。他提醒清明連續假期務必做好個人防疫，多多接種疫苗。

另外，板橋區長范姜坤火帶領公所團隊在現場持宣導標語，提醒信眾至宮廟祈福參拜時，請全程佩戴口罩，做好相關防疫措施，保護自己也保護他人。（編輯：屈享平）1110401