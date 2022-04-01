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海象不佳 嘉義布袋至澎湖客輪取消到4/3

2022/4/1 15:17
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（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）因海象不佳，嘉義縣布袋與澎湖藍色公路，今天起一連3天取消客輪來回31航次，影響近8000名遊客，至於清明連假最後2天是否復航，則須視中央氣象局預報訊息決定。

台灣港務公司布袋管理處表示，嘉義縣布袋與澎湖馬公海上藍色公路，3月18日重新啟航，去年因COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情關係，旅客人數大減，今年3月中旬前疫情趨緩，清明4天連假客輪船票幾乎售光，並規劃加開船班。

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台灣港務公司布袋管理處長鄭俊華向中央社記者表示，據氣象局預報資料，4月1日至3日布袋與澎湖間海域風力高達7至8級，海面風浪逾3公尺，因風力達7級，海上航行風險高，布袋商港就會管制出海，與各船公司商討後，決定4月1日至3日的航班取消。

鄭俊華指出，基於安全決定停航客輪，取消來回客輪31航次，影響近8000名遊客，清明連假4日、5日的客輪是否復航，則須視明天的中央氣象局預報訊息決定。（編輯：郭諭儒）1110401

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