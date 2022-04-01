桃園確診大學生搭火車返鄉回苗栗 7名家人一採陰

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苗栗縣衛生局1日表示，桃園市一名案號尚未出爐的確診大學生，日前曾搭火車返鄉回苗栗苑裡，苑裡火車站等公共場所足跡皆已完成清消。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月1日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）桃園1名確診大學生上週曾搭火車返鄉回苗栗縣苑裡鎮，期間曾在竹南火車站轉車，苗栗縣衛生局今天公布足跡，並匡列7名同住家人居家隔離，經核酸檢測（PCR）皆為陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未趨緩，確診個案遍布多個縣市，苗栗縣衛生局接獲通知，指稱有外縣市確診者涉及縣內足跡，個案為就讀桃園某大學學生，平時生活及讀書皆在桃園市，3月25日至3月27日曾返鄉回苑裡鎮。

衛生局指出，這名大學生今天確診，案號尚未公布，中央流行疫情指揮中心列入明天個案。經疫調，他於3月25日下午在中壢搭乘台鐵區間車1197車次到竹南站，再於竹南站轉搭區間車2541車次返回苑裡。

這名大學生3月25日晚上及3月26日皆在家未外出，3月27日上午與家人自駕到外縣市購物、當日下午返家後，3月27日晚間6時15分搭乘莒光號554車次返回中壢。

衛生局表示，依據感染風險評估後共匡列7名密切接觸者（同住家人）進行採檢後匡列居家隔離，這7人PCR報告皆為陰性，涉及縣內公共場所足跡已完成清消。

衛生局指出，若與確診者有足跡重疊者，可於今天晚間5時至晚上9時、明天上午8時30分至中午12時30分，前往苑裡李綜合醫院進行免費PCR採檢。

清明連假在即，苗栗縣長徐耀昌呼籲減少不必要移動、活動或集會並保持安全社交距離，避免出入人多擁擠的場所，若到相關特定娛樂場所，一定要打滿3劑COVID-19疫苗，並出示證明以備查核，也務必要做實聯制登記。（編輯：戴光育）1110401