設疫苗接種站又逢連假乘客 台中火車站人潮增加

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位於台中火車站的疫苗接種站2日出現排隊人龍，加上連假期間搭車人潮，使得出入車站民眾增加，台中火車站主任劉家瑋受訪表示，由於假日期間車站人潮就會比平時多，但本日並未到擠爆程度。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）國內COVID-19確診個案增加，台中火車站由於設有接種站，加上連假搭車人潮，站方今天表示，乘客比平時多出3到4成、疫苗接種站排隊民眾較多，人潮有增加，但未達擠爆程度。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案今天160例，台中市衛生局表示，市府持續加開接種站，並針對設籍台中市65歲以上長者與55歲以上原住民及第5類人員（台中市機構及社福照顧機構的人員及其受照顧者與洗腎患者等），加碼現金500元獎勵。

雖然今天天氣不佳，衛生局指出，但各站疫苗「打氣」火熱，有助覆蓋率持續提升，現場服務人員也做好動線規劃，讓民眾依序施打，避免群聚風險，也提醒施打民眾務必戴好口罩，並攜帶身分證明、小黃卡、健保卡踴躍前往施打，獲得保護力。

位於台中火車站的疫苗接種站，也出現排隊人龍，加上連假期間的搭車人潮，使得出入車站民眾增加。台中火車站主任劉家瑋接受電訪時表示，由於假日期間車站人潮就會比平時多，但今天並未出現擠爆的程度。

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劉家瑋指出，清明連假首日車站乘客大約比平時多出3到4成，不過還沒有達到尖峰狀況，而設在車站大平台的疫苗接種站，雖然排隊民眾比較多，但在隊伍外，大平台還是很空曠，沒有擠爆情形。

因應疫情，劉家瑋說，站方根據中央防疫規定，實施實聯制、體溫量測合格才能進站，且一律要戴口罩，而車站內部，例如手扶梯等，也都定時消毒，做好防疫措施。（編輯：郭諭儒）1110402