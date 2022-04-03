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北市聯醫和平院區又1員工確診 擴大採檢906人

2022/4/3 17:11（4/3 17:24 更新）
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台北市立聯合醫院和平院區3日新增一名公文傳送人員染疫。（中央社檔案照片）
台北市立聯合醫院和平院區3日新增一名公文傳送人員染疫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市立聯合醫院和平院區昨天有1名護理師確診，衛生局今天指出，又有1名公文傳送人員染疫，院方已替全院906名員工擴大採檢，其中828人結果為陰性，78人尚未出爐。

台北市衛生局疾管科長張惠美下午在視訊記者會上表示，聯醫和平院區繼昨天有1名專責病房護理師（案23987）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，今天又有1名公文傳送人員（案24280）染疫。

張惠美說明，和平院區已招回全院員工906人進行擴大採檢，其中828人結果為陰性，其餘78人仍在檢驗中，衛生局同時將持續疫調以釐清感染源。

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此外，台北市副市長黃珊珊1日指出，1名台北市立大學天母校區學生（案23495）到基隆參加球賽後，謊報快篩陰性，還去打球、打麻將，疫調沒有完全說實話，害全校停課，同學、麻將館人員被匡列隔離，考慮調查後開罰。

張惠美今天對此表示，初步了解，快篩部分是學校在那場球賽有人確診後自行要求，而這名學生沒有配合，目前正在與學校聯繫索取相關事證資料，若確認是學校自己規定，就由校規處理。學生後續都有配合防制作為。（編輯：方沛清）1110403

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