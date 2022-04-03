基隆類普篩若成功 接觸者匡列範圍可望縮小

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北3日電）基隆36萬人「類普篩」箭在弦上，待市府提出計畫後，預期一週內可完成。指揮中心指揮官陳時中今天說，若「基隆模式」快篩應變成功，匡列密切接觸者範圍可望縮小。

中央和地方政府將在基隆「類普篩」，建立COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區圍堵的防疫新模式。基隆約36萬人口，將由中央提供家用快篩試劑，除採檢對象以外，中央也將與基隆市府討論施作時間、次數、每次間隔時間、使用教學及宣導方式。

各界關注基隆「類普篩」的規劃及展開時間，陳時中今天下午在記者會中表示，中央已將家用快篩試劑備妥，材料提供地方已到位，現階段基隆積極透過警政、衛政及民政單位討論執行方式。指揮中心預估，約準備20萬人份的家用快篩，供「基隆模式」使用。

媒體詢問，隨著本土疫情升溫，指揮中心卻始終無明確說明防疫策略方向為清零或與病毒共存。陳時中強調，台灣防疫戰術沒有矛盾，希望以「正常生活下的積極抗疫」為原則，正常生活意指不會針對經濟必須行為活動進行限制。

針對積極防疫部分，陳時中解釋，除鼓勵民眾盡快完整接種COVID-19疫苗，落實個人衛生習慣，如口罩政策、勤洗手及保持社交距離，希望從個人到學校機關、企業可盡快發展出發展自主應變能力，中央也會持續發展快篩使用模式，讓社區圍堵疫情效率最佳化。

國內疫情未歇，大型活動是否可能暫緩或緊縮，如演唱會等，受到關注。陳時中表示，在積極正常生活下的防疫，暫無相關規劃，並不會因為有大型活動出現零星染疫就停下來，僅有在出現大量工作人員群聚後，才可能喊停。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歌手張惠妹自1日起將接連舉辦10多場演唱會，外界擔心參與者當中若出現確診個案，甚至是居家隔離或居家檢疫對象，指揮中心是否啟動「天網」，確保大型活動不會出現高風險者。陳時中說，過去與法務單位研究結果，認為過度監控有侵犯人權疑慮，所以不採用此模式。

本土疫情燒進立法院，國民黨立委廖國棟今天證實，有辦公室助理確診，目前已在隔離中。外界關注立法院會期是否有停開必要，陳時中表示，地方已積極透過監控，匡列接觸者進行隔離，暫無須停止議會。（編輯：管中維）1110403