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基隆類普篩 林右昌建議取名全民防疫愛心篩檢

2022/4/3 17:33（4/3 18:55 更新）
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圖為3月27日基隆員警全面採檢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）中央將在基隆實施「類普篩」，基隆市長林右昌今天說，因為是民眾自願性參與，建議將計畫名稱取為「全民防疫愛心篩檢」。

林右昌下午藉由視訊表示，大家很關心衛生福利部長陳時中日前提出的「類普篩」概念，日前他曾向大家報告幾項原則，包含自願性為主、組織規劃為輔。

另外，要讓有意願參與的民眾可以多元且方便取得快篩試劑，也會分區域、類別並規劃時序分批發放分流，篩檢也要去標籤化，「我們不要發生也不願意像去年萬華地區被標籤化」，這是絕對要避免的事情。

林右昌表示，市府在整個執行過程考慮非常多，包括社會面、民眾心理、後送資源、後勤量能交通規劃能否有次序進行等，經過密集討論已把相關問題釐清。

林右昌說，建議不要用「類普篩」字眼稱呼這次計畫，會把計畫名稱取為「全民防疫愛心篩檢」，因為這是民眾自願參與，會在明天下午疫情記者會向外界完整說明執行細節。

此外，林右昌說，中央流行疫情指揮中心今天公布與基隆相關案例有39例，其中1例是外縣市轉出，因此基隆市有38例。

其中崇右影藝科技大學占14例，10例是原本匡列居隔對象，但有4例是新增案例，都是樂團成員，和指標個案有接觸，學校昨天宣布停課，同時市府擴大匡列接觸者，全校師生有1931人，匡列居隔323人。

另外，二信中學群聚相關有2例、中正區某工地相關有4例、警察相關有2例、房仲相關有2例，另有6例還在疫調中。

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小吃店相關部分有6例，其中4例是原本在匡列居隔期間發病確診，另外2例中案24288是小吃店服務生，未在業者之前提供名單內，是否涉及隱匿，將會研議開罰。

此外，某物流群聚相關新增2例，林右昌表示，非常感謝物流業者店長警覺性相當敏銳，一發現有員工確診時，就通知所有員工到市府所設的社區篩檢站進行篩檢後被篩檢出來，物流據點所有員工已全部匡列居隔，工作場所全面清消後，風險已全面控管。（編輯：方沛清）1110403

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