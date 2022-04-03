立委助理確診 黃珊珊：相關的請先自我健康監測

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）國民黨立委廖國棟辦公室助理確診COVID-19，台北市副市長黃珊珊表示，仍在疫調中，請靜候通知，有狀況會發細胞簡訊，與個案同層、共用電梯、可能接觸相關的請先自我健康監測。

黃珊珊今天下午與台北市長柯文哲一同視察劍潭加強型COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專責旅館後，接受媒體聯訪，對於立委辦公室有2名助理確診，黃珊珊表示，將依照SOP進行工作場域、發病前足跡的疫調及匡列密切接觸者，完成就會通報相關對象。

黃珊珊說，個案還在疫調中，如果有狀況會發細胞簡訊，請大家先靜候通知，並請立法院同層、共用電梯或可能接觸的人先自我健康監測，有任何不舒服先快篩再就醫。

此外，柯文哲指出，目前北市專門收確診者的檢疫所、專責旅館共有795床，其實可以再擴張，但這取決於病例數要控制在多少，或是乾脆直接在家裡隔離等策略，疫情是動態的，這沒有標準答案。

柯文哲強調，中央應設定每天大約能夠允許多少新增病例，讓台灣的醫療量能可以忍受，若超過這個數字就要升高防疫等級，不然會失控。

媒體追問，這個數字大概是多少？柯文哲說，再看3天就知道了，反正現在且戰且走。

對於中央流行疫情指揮中心宣布放寬解除隔離條件，柯文哲說，這代表中央預期病例數會再上升，且條件放寬後要有出現漏網之魚的心理準備。（編輯：李亨山）1110403