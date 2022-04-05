南港高工確診老師曾到苗栗餐廳 匡列20人

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台北市南港高工確診老師曾於2日到苗栗縣頭份市，與親戚到朋泰泰式風味料理用餐。苗栗縣政府衛生局5日表示，相關確診者足跡已清消完畢。（苗栗縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年4月5日

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）台北市南港高工確診老師曾於4月2日到苗栗縣頭份市，與親戚一起到泰式料理餐廳聚餐，苗栗縣政府衛生局將匡列20名接觸者，採檢後列為居家隔離。

苗栗縣政府發布新聞稿說明，台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者南港高工老師案24684於4月2日晚上6時30分至頭份市，與親戚到朋泰泰式風味料理聚餐。

苗縣府指出，經疫調，當時有7名同桌用餐親戚、店內5名員工，已至醫院進行PCR（核酸檢測）採檢。經查實聯制，發放簡訊並電話通知共8人採檢，共計匡列20名密切接觸者。

苗縣府衛生局表示，20名匡列者將於採檢後列為居家隔離（苗栗縣11人，外縣市9人），所涉公共場域已清消，如有足跡重疊或染疫疑慮者，可於今天上午9時至下午1時至為恭紀念醫院進行採檢。（編輯：謝雅竹）1110405