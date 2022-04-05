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帳密太多記不住 教育雲端帳號可登入43平台

2022/4/5 13:14
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（中央社記者陳至中台北5日電）疫情使線上學習蓬勃發展，但平台實在太多，師生常記不住帳號、密碼。教育部推動「教育雲端帳號」，單一帳密可以登入政府、民間43個平台，已累積超過3200萬使用人次。

教育部今天發布新聞稿指出，「教育雲端帳號」的身分認證單一簽入服務，已整合全國各級學校，並擴及海外台校，大幅降低師生記憶個別平台帳密的負擔。包括政府推動的因材網、Cool English、台北市酷課雲等，都能上網輕鬆使用。

教育部再透過公私協力機制，整合民間優質的學習資源，目前已有43個平台，都可用同一帳號登入，包括均一教育平台、學習吧、PaGamO等。

為了讓師生更方便使用，平台還提供雲端教學工具如OFFICE 365、Google Workspace for Education等。教科書業者如康軒、南一、翰林等，配合教材提供的補充教學資源，也都能上網查到。

教育部表示，未來會持續充實平台內容，也歡迎公部門或民間團體申請介接「教育體系身分認證單一簽入服務」，達到教育資源合作、互補、共享。（編輯：張雅淨）1110405

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