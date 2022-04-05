柯文哲指會跳電 教育部：班班有冷氣含電力改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北5日電）台北市長柯文哲今天表示，行政院推動「班班有冷氣」，可能會成「班班會跳電」。教育部稍晚指出，計畫包含學校電力改善工程，有補助台北市新台幣5億元。

台北市長柯文哲今天到新竹參訪，接受媒體聯訪時被問及對政府推動「班班有冷氣」政策的看法。他表示，冷氣是高耗能電器，教室裝冷氣，供電的契約容量必須跟著提升，如果電路沒改變，「班班都停電之前會班班都跳電」，台北市當年就花了16億元改善電路。

教育部今天稍晚發出新聞稿指出，「班班有冷氣」有包含電力改善工程，共核定全國3584校，補助經費到今年3月21日約250億元，其中補助台北市學校約5億元。

教育部強調，各校裝設冷氣前，都會先檢視、改善電力設施，對新設冷氣設置一套獨立的供電系統，並改善老舊、損壞的線路。

用電之餘，教育部也盤點所有適合裝設太陽能的學校，讓校園能協助發電。預計今年5月，全國約可完成330兆瓦（MW）設置容量後，換算每年可發電量是4.125億度。

教育部指出，柯文哲今天的言論，顯然對「班班有冷氣」政策全貌有所誤解，對一年多來努力完成政策目標的所有同仁並不公平。（編輯：張芷瑄）1110405