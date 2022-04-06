高雄長庚研究發現 SARS康復者注射新冠疫苗抗體高

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高雄長庚醫院研究團隊6日舉行記者會指出，研究發現，曾感染SARS的康復者接受COVID-19疫苗後，可誘發高濃度抗體，顯示具免疫記憶，或可作為未來開發長效型疫苗的研究方向。（高雄長庚紀念醫院提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月6日

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）COVID-19疫苗已打到第3劑，高雄長庚研究團隊發現，曾感染SARS的康復者接受COVID-19疫苗後，可誘發出高濃度抗體，顯示具免疫記憶，或許可作為未來開發長效型疫苗的研究方向。

高雄長庚紀念醫院今天召開記者會發表上述發現。感染醫學科主任李允吉說，從香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例可看出，沒打疫苗者占近7成，且年齡逾60歲以上占約9成，顯示施打疫苗仍是相當重要的防疫措施。不過現在疫苗已打到第3劑，甚至還可能打第4劑，代表疫苗抗體效價不高，會隨時間消減，盼研究發現有助未來開發更長效型的疫苗。

李允吉說，研究發現，18年前曾感染SARS的康復者，即使只施打1劑AZ疫苗，就能比施打2劑AZ疫苗者誘發更強的抗體效價。這些康復者的血清也送林口長庚研究分析，尚未發表進一步結果，但初步看，面對COVID-19病毒成效不錯。

李允吉指出，SARS康復者免疫細胞對冠狀病毒有記憶，對新冠病毒也有免疫記憶性反應，即使康復者已感染18年之久。

感染醫學科副主任陳怡君說，冠狀病毒有許多「棘蛋白」結構，會進一步侵入宿主細胞造成感染。疫苗接種者的血清可偵測到「棘蛋白」抗體，但不會有核衣殼蛋白（Nucleocapsid）抗體反應。但若感染過SARS，這2種抗體反應均可被檢出。

陳怡君說，去年疫苗陸續輸台，醫護是優先施打對象，無意間發現有只打1劑AZ的員工，抗體濃度竟比接受2劑AZ疫苗但未曾感染SARS者高出許多。因此聯繫多名過去感染SARS者進行更深入的分析。

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研究結果發現，SARS康復者的「棘蛋白」抗體增加幅度，比較接種1劑和2劑疫苗且未曾感染SARS的健康受試者分別提升68倍及8.5倍。SARS康復者也呈現核衣殼蛋白抗體反應。

新冠疫情進入第3年，長庚研究團隊指出，新一代疫苗否能誘導出持久性免疫反應，將成終結疫情的關鍵。而未來疫苗研發方向，可朝結合SARS-CoV-1和 SARS-CoV-2「棘蛋白」的新型疫苗方向開發，以誘導具持久性免疫力。（編輯：屈享平）1110406