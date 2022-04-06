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逢甲大學1學生確診 系所線上教學至4/9

2022/4/6 17:44
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市政府今天證實，逢甲大學1名學生確診COVID-19，因解除居家隔離前採檢陽性，無公共足跡。逢甲大學表示，全校已完成清消，確診學生所屬系所今天起至9日，採線上教學。

台中市衛生局說明，今天接獲通報新增1例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，尚無全國案號，中央預計明天公布。個案為19歲逢甲大學學生，3月26日曾赴南部縣市與友人聚餐，因友人確診，3月30日被匡列到集中檢疫所居家隔離。

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衛生局表示，個案初採陰性，昨天解除居家隔離前再採檢轉為陽性，Ct值34，因皆在居家隔離中，無公共足跡點。

逢甲大學指出，校園已全面進行清消，確診學生所屬的系所今天至9日採線上教學，進入校園必須先跟校園申請健康PASS通行證，洽公民眾必須由受邀單位到校門引導，進入校園配合實聯制登記。呼籲師生，若有身體不適不要到校，校方提供快篩試劑篩檢。（編輯：郭諭儒）1110406

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