減災防疫策略 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）本土疫情延燒，總統蔡英文表示台灣防疫策略應持續以「減災」為目標，而非全面清零，更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，疫情指揮中心發言人莊人祥下午2時將說明相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，國內昨天新增281例本土病例，再創今年單日新高，同時也是國內連續第6天本土疫情超過百例，個案遍及全台17縣市，北中南東部都有新個案，新北市115例為最多。

蔡總統昨天表示，連假後的第1個上班日召開防疫策略會議，各界深入交換意見，更達成高度共識。現階段所設定的目標，就是「重症求清零、有效管控輕症」的「新台灣模式」，兼顧國家經濟發展與國民正常生活。

指揮中心統計，今年1月1日至4月5日本土病例共2061例，其中2056人為輕症或無症狀者、占比為99.76%，中重症及死亡個案共5人、占比為0.24%。中重症個案4人，年齡介於20多歲至70多歲，死亡人數維持1人，為80多歲長者。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，輕症個案居家照顧規劃引發關注，但目前仍有3問題待討論，包括誰是輕症者、如何提供生活協助與遠距醫療等，將諮詢專家意見，後續最新規劃仍然會是今天記者會關注焦點之一。

另外，指揮中心會在相對合理但嚴格的範圍內，要求民眾接種施打COVID-19疫苗。目前特定娛樂場所已要求接種3劑疫苗，未來要求疫苗接種的處所會愈來愈多，相關規劃備受關注。

指揮中心提醒，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲儘早打疫苗。（編輯：陳政偉）1110407