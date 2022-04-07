海蟾蜍入侵害生態 6/14前持有者須登記違者開罰

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）林務局今天表示，海蟾蜍為有害入侵種，為防止發生生態浩劫，提醒持有者在6月14日前向所在地縣市政府完成登記，且不得再私下繁殖或買賣，違者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

農委會林務局發布新聞指出，學名為Rhinella marina的海蟾蜍，為世界百大入侵種，110年11月在南投草屯發現野外族群，林務局即會同台灣兩棲類動物保育協會等單位全力移除。

接著，行政院農業委員會於今年4月7日公告列入「野生動物保育法第31條第1項所定有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」。

林務局呼籲，為防止民眾飼養、繁殖的海蟾蜍個體不慎逸出野外，引發本土生態浩劫，4月15日公告生效後，已飼養的個體，飼主應於指定期限6月14日前，攜帶相關申請書表及飼主身分證明文件、可供辨識的動物照片及相關證明文件等，向所在地縣市政府農政或動保單位完成登記，且不得再私下繁殖或買賣。

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林務局強調，違反上述規定任一項者，主管機關可依「野生動物保育法」第51條處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰；對於無法繼續飼養的販售業者或民眾，則可在登記期限內，將持有個體送交各縣市主管機關，千萬不要隨便放生或丟棄野外，以維護本土生態環境。

林務局重申，藉由登記管理及每年定期查核納管的個體，可有效杜絕任意棄養及私下繁殖；登記申請書可至「林務局自然保育網/下載專區/申請書表」中下載。（編輯：陳清芳）1110407