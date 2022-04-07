雲林某高中生確診 1200多人採檢4校預防性停課

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雲林縣長張麗善7日召開線上記者會指出，雲林縣新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，分別為案25581、案25590，目前2人於醫院治療中。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月7日

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（中央社記者蔡智明雲林縣7日電）雲林縣今天新增2例本土確診，其中1名是高中生，縣內4所學校實施1至2天的預防性停課，確診學生就讀學校1200多名師生進行核酸檢測（PCR）採檢。

雲林縣長張麗善下午召開線上記者會指出，雲林縣今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，分別為案25581、案25590，目前2人於醫院治療中。

張麗善說，案25590為10多歲男性，平時居住斗六市，2日有喉嚨痛症狀，5日因朋友確診（案24998）被匡列居家隔離者，6日採檢PCR陽性。

張麗善指出，案25581平時於斗六市上班，清明連假期間返家探親，2日於外縣市曾接觸確診個案，5日自行使用快篩檢測陽性，自行前往外縣市醫院採檢，PCR結果陽性，目前收治於外縣市醫院隔離治療。

雲林縣衛生局長曾春美表示，案25590足跡遍布學校、打工職場、斗六市，目前已完成環境清消，請縣民安心；案25581僅出現在工作場合及醫院，足跡單純。

雲林縣教育處長邱孝文指出，因案25590為高中生，揚子中學、土庫商工、古坑國中及維多利亞小學今天起進行1至2天的預防性停課。

張麗善指出，為了讓家長與鄉親安心，這例確診學生學校1200多名師生今天安排PCR採檢，由台大醫院雲林分院、虎尾若瑟醫院及雲林基督教醫院支援醫護人員到校採檢。

曾春美表示，另公布2例來自外縣市確診的足跡，案25443及案25670分別來自高雄市、新北市，其中，案25443曾在麥寮停留2天喝喜酒；案25670曾住在斗六某飯店，並到北港朝天宮、北港老街遊玩。相關足跡都已進行清消。

張麗善指出，民眾若出現發燒、腹瀉、上呼吸道及嗅味覺異常等症狀，撥打縣府1999專線，縣府將盡速安排至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。（編輯：戴光育）1110407

（雲林縣政府提供）

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