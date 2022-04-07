健達奇趣蛋問題產品未引進台灣 360盒自願性下架

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（中央社記者江慧珺台北7日電）歐洲5國的健達奇趣蛋疑與沙門氏菌感染有關啟動回收，衛福部食藥署今天表示，問題批號產品並未引進台灣，而國內進口業者已先自願性下架共156公斤、360盒產品。

義大利巧克力及糖果點心產品生產商費列羅集團（Ferrero）近日表示，已在比利時、英國、法國、德國和瑞典回收巧克力產品健達奇趣蛋（Kinder Surprise），原因是可能與復活節前的數十個感染沙門氏菌病例有關；回收產品來自費列羅集團在比利時城鎮阿隆（Arlon）的工廠。

衛生福利部食品藥物管理署食品組技正林冠宇接受媒體電話聯訪表示，義大利原廠提供聲明指出，健達奇趣蛋並未檢出沙門氏菌陽性，只是採取預防性下架措施。

林冠宇說，國內有2家代理商進口健達奇趣蛋，其中1家業者的產品也來自同樣的比利時工廠，雖與歐洲回收的批號不同，但義大利原廠已要求產品皆自願性下架。

林冠宇說，與國內進口業者聯繫，目前已售出265盒健達奇趣蛋，其餘156公斤、360盒將自願性下架，後續將由各地衛生局追蹤下架情況。

林冠宇表示，目前並非因產品有問題而下架，後續將請業者與原廠聯繫，了解後續狀況；購買健達奇趣蛋的消費者如有疑慮，可聯繫業者進行售後處理。（編輯：管中維）1110407