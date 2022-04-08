新北增146例本土確診 足跡曾到影城、KTV及賣場

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（中央社記者沈佩瑤、黃旭昇新北8日電）新北COVID-19本土確診第3天破百例，今天新增146例本土確診遍及16個行政區，以中和區27人最多。相關個案足跡涵蓋好樂迪KTV、好市多、樹林秀泰影城等多個賣場。

新北市長侯友宜今天召開新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會說明疫情，他表示，新北市今天新增確診146例，分別是30例新增採檢陽性、79例居家隔離採檢陽性、37例居隔陰轉陽。目前新北市列管中的居家隔離人數為9368人，今天可以解除隔離者有423人。

根據新北市府公布數據，新北今天新增146例本土確診在全市29個行政區中，遍及16個行政區，其中以中和區27人最多，其次是板橋區24人、三峽區22人。

至於與各地群聚相關病例，與基隆相關11人、台北市38人、花蓮市9人，台中市、雲林縣、屏東縣各1人。

新北市府並公布多名確診者於新北市公共場所足跡，在4月2日到4月5日期間，分別到過永和、新莊、板橋、土城、樹林、三重、淡水等區多家餐廳及熱炒店。

另外，永和比漾廣場、好樂迪KTV（板前店、重陽店）、好市多新莊店、樹林秀泰影城、美麗新廣場淡海館、板橋大遠百及板橋遠百等賣場入列。（編輯：戴光育）1110408

（新北市政府提供）

（新北市政府提供）