更多編輯台推薦新聞：
上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊
兩岸

上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國動態清零失靈 單日新增病例數連續第5天破2萬
首頁 / 生活

學生確診新增49例 累計1871人染疫

2022/4/8 18:57（4/8 21:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部8日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達1871名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月8日
教育部8日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達1871名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增49例，各級學校累計達1871名學生染疫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年4月8日下午5時30分為止，共1871名學生染疫，其中1245例是本土案例（較昨天統計增47例），626例是境外移入（較昨天統計增2例）。

以教育階段區分，大專校院892例（增11本土2境外）、高中241例（增7本土）、國中174例（增11本土）、國小406例（增12本土）、幼兒園158例（增6本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張芷瑄）1110408

延伸閱讀
學生確診新增82例 累計1749人染疫學生新增11名境外移入病例 累計1288人染疫學生確診新增12境外 累計1248人染疫
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載