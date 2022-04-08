學生確診新增49例 累計1871人染疫

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教育部8日晚間公布最新COVID-19確診學生案例統計，各級學校累計達1871名學生染疫。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增49例，各級學校累計達1871名學生染疫。

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根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年4月8日下午5時30分為止，共1871名學生染疫，其中1245例是本土案例（較昨天統計增47例），626例是境外移入（較昨天統計增2例）。

以教育階段區分，大專校院892例（增11本土2境外）、高中241例（增7本土）、國中174例（增11本土）、國小406例（增12本土）、幼兒園158例（增6本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張芷瑄）1110408