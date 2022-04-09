降溫減碳防揚塵 高雄空品淨化區441處居全國之冠

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為改善裸露地揚塵問題及提升空氣品質，高雄市政府補助機關學校設置空品淨化區，並評選優良機關團體，高雄市立社會教育館獲大型基地第1名。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高市府環保局推動空品淨化區，累計至去年底共達441處，植樹綠化面積178.1公頃，面積約為14座高雄中央公園，每年約可減少粒狀污染物91噸，減碳4096噸，居全國之冠。

為改善裸露地揚塵問題及提升空氣品質，高雄市政府環保局鼓勵社區團體、學校及企業設置空品淨化區並提供補助。環保局今天發布新聞稿表示，高雄空品淨化區累計至去年底共達441處，植樹綠化面積178.1公頃，面積約為14座高雄中央公園，居全國之冠。

環保局也表揚依空品淨化區考核評選機制、持續追蹤維護管理成效，決選的優良機關團體，盼引發更多公私立單位見賢思齊，共同提升空品淨化區維護品質。

獲得大型基地第1名的是高雄市立社會教育館。環保局表示，社教館數年來均獲環保署肯定貢獻及公開表揚，館區內蒼翠大草皮，除可降低都市熱島效應外，亦成為市民朋友喜愛的休憩地點，在重工業林立的小港區形成隔離綠帶。

獲得小型基地第1名的則是鳳山區生明社區發展協會。環保局說明，生明社區早期為郵局員工宿舍，搬遷後閒置多年，經志工團隊空間改造，將荒地打造成小而美的空品淨化區，成為隱藏在王生明路的巷弄小道的後花園，為社區鋪一片精緻綠草毯。

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環保局長張瑞琿解釋，空品淨化區係透過植栽種植增加綠化面積，以減少裸露地表，防止揚塵並增加自然碳匯。推估高雄空品淨化區減碳及污染物淨化量，粒狀污染物（TSP）每年削減91噸、二氧化碳每年削減4096噸。

張瑞琿也感謝各團體共同參與空品淨化區認養及維護，齊心協力為高雄空氣品質共同努力，共創民眾綠色生活空間，大幅提升整體空氣及環境品質。歡迎有興趣的單位向環保局申請，可電洽07-7351500轉2712。（編輯：陳政偉）1110409