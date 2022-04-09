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疫情63/300

苗縣2確診家屬染疫 竹南慈祐醫院旁篩檢站啟動

2022/4/9 13:43（4/9 15:59 更新）
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣9日電）苗栗縣今天新增2例確診，分別為染疫學童（案26134）的母親，以及竹南老婦人（案26387）於外縣市打工的兒子，縣府安排竹南慈祐醫院旁採檢站，籲足跡重疊者免費篩檢。

苗栗縣政府透過新聞稿表示，今天新增2例均為昨天公布確診個案的家人，1例為國小男童案26134的母親，經PCR採檢後報告為陽性，C小值12.4，案號26501，已收治醫院。

縣府指出，個案為家管，平時在家照顧1歲女兒及案26134男童，經疫調增加匡列採檢6人，採檢後皆列為自主管理，足跡與先前公布學童部分相同，但增加4月5日晚間曾到竹南鎮中正路八方雲集外帶餐點。

今天新增另一例為55歲男性（案26668），Ct值25.6，為昨天公布82歲老婦（案26387）之子，平日於外縣市打零工，經疫調後匡列縣內1人，採檢後列為居家隔離；工作涉及外縣市足跡及工地接觸者陸續造冊轉介當地衛生局處理後續防疫工作。

縣府表示，2確診案所涉公共場域已清消，相關疫情調查、匡列及採檢持續進行中。

苗縣府指出，衛生局持續安排竹南鎮慈祐醫院門口旁社區篩檢站，今天下午1時30分至晚間5時30分，呼籲與確診者足跡重疊的民眾前往免費篩檢PCR；也可自行購買使用居家快篩試劑，或是到縣內公費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑社區定點診所掛號，經醫師評估就診發放。（編輯：李錫璋）1110409

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