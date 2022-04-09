彰化新增1例確診 染疫軍人父親居隔期發病

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化縣今天新增1例COVID-19確診案例，彰化縣政府指出，染疫軍人的50多歲父親，7日居隔期間出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，昨天接受篩檢確診。

中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增578例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中442例為本土病例，再創今年單日新高，甚至新增1名死亡病例，境外移入則新增136例。

彰縣府下午也發布新聞指出，彰化新增1例COVID-19確診案例，為先前彰化確診軍人的50多歲父親，曾打過3劑COVID-19疫苗，因兒子5日確診被列居隔，當時篩檢陰性；7日出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，昨天篩檢確診，Ct值為18。

彰縣也公布確診者足跡，2日曾前往彰化埤頭鄉第一公墓懷恩塔，3日前往彰化埔心鄉新館村以及彰化埔心鄉第一示範公墓附設納骨塔祭祖，也曾到彰化溪湖鎮統一超商新員高門市。

彰縣府指出，全縣近5日核酸檢測陽性率為0.15%，核酸檢測累計陽性率為0.09%，而彰縣累計居家隔離人數為4111人，呼籲民眾仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。（編輯：郭諭儒）1110409