EMU900頻傳瑕疵 台鐵局長：無缺失才能驗收

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵EMU900上路以來頻傳小瑕疵，台鐵局長杜微表示，每一組車均應達到無缺失才能驗收。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北10日電）台鐵EMU900上路以來，頻傳小瑕疵，台鐵局長杜微表示，EMU900型每一組車均應達到無缺失才能驗收，在3年保固期間內的所有改善費用，依合約均由樂鐵公司全額負責。

被譽為最美區間車的EMU900上路以來頻傳小瑕疵，台鐵局今天發出新聞稿表示，為了解EMU900型電聯車保固缺失的改善情形，台鐵局局長杜微日前赴台北機務段巡視，實地查看EMU900型電聯車防墜板改善修復情形，並聽取韓商樂鐵公司的技術簡報。

台鐵局說，橡膠防墜板固定處的厚度較薄，加上內外固定腳長度不一致，列車高速行駛時較易受風壓影響搖動而變形，目前統計有30件變形及2件折裂的案例，樂鐵公司已全部以新品更換。

台鐵局表示，後續會要求樂鐵公司研提改善方案，增加防墜板固定腳面積，後續新車在韓國原廠直接安裝，已抵台車組則由韓國原廠運送加固材料來台，預計5月全部改善完畢。

杜微也指示，EMU900型每一組車均應達到無缺失才能驗收，在3年保固期間內的所有改善費用，依合約均由樂鐵公司全額負責。

台鐵局說，EMU900型列車已完成18組車測試，發現1件集電弓升弓壓力過大、1件空調機接水盤阻塞、數件車門推力不足故障，已全部改善，另外，還檢查出較細微的保固缺失1852件。

台鐵局說，目前持續改善中的項目，例如工藝瑕疵、螺絲未鎖緊、貼紙脫落、毛邊等，仍要求樂鐵公司徹底修正。（編輯：唐聲揚）1110410