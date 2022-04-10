一顆藥恐摧毀人生 紀實節目揭露藥害問題

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紀實節目「島嶼微光」以「藥害」為主題，採訪多名專家，盼藉由專家分享，提醒觀眾隱藏在生活中的危機。圖為藥物過敏關懷協會理事長張啟彬（左）與秘書鄭美姍（右）和「島嶼微光」主持人陳雅琳（中）合影。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）一顆藥也可能摧毀一個人的人生，有病友因藥物過敏皮膚潰爛，換藥過程痛不欲生，甚至失去視力。紀實節目「島嶼微光」以「藥害」為主題，盼藉專家提醒觀眾隱藏在生活中的危機。

華視今天發布新聞稿分享，據藥害救濟基金會統計，過去20年來，每年平均27人因為藥物過敏而死亡；而每年申請藥害救濟的人數約200人。專家提醒，藥物不良反應導致死亡、障礙或嚴重疾病（簡稱為藥害），是潛藏在生活中常被忽視的危機。

藥害病友王昭晴就因10年前吃下抗躁鬱用藥，引發嚴重藥物過敏，得到只有百萬分之6機率的「史蒂芬強森症候群」，全身皮膚99%潰爛。急救回來後，王昭晴右眼全盲，左眼視力從0.3，一路降到剩0.08，可能將逐漸走向失明。

另一名病友朱建剛則歷經2次嚴重藥物過敏，與死神擦肩而過後，才發現自己身上帶有3種藥物過敏基因，服用藥物就會有風險。朱建剛無奈表示，自己連生病的權利都沒有，很少有醫生敢幫他開藥，腳掌骨折、椎間盤突出時也沒有醫院願意幫他動手術。

台灣目前只有林口長庚醫院設有藥物過敏中心，中心主任鐘文宏表示，藥物過敏主要是因為人體免疫系統對藥物造成排斥反應，情況嚴重的患者會發生皮膚潰爛、眼角膜受損、肝腎功能衰竭等症狀，歷年藥害最常引發的不良反應是「史蒂芬強森症候群」與「毒性表皮溶解症」，死亡率介於5%到50%之間。

節目主持人陳雅琳詢問，如何知道用藥後會有嚴重的不良反應，鐘文宏坦言沒有醫師能保證吃了藥沒有問題，只能告知可能有這樣的副作用，並指出「有家族史或曾經過敏的人，吃藥就要特別小心」，而隨著科技進步，目前也能透過抽血來做藥物檢測。

節目中採訪到多名專家，發現藥物過敏嚴重不良反應，其實跟人體DNA有高度相關，透過檢測就能了解自己是否會對藥物過敏。

「島嶼微光－藥害．百萬分之6的角落」專題，將於今晚8時在華視新聞52台播出。（編輯：張雅淨）1110410