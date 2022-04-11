屏東增10例確診 皆為小吃部群聚感染

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屏東縣政府11日表示，新增里港鄉微風小吃部4例確診，相關足跡場所已陸續完成清消作業。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月11日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）屏東縣政府今天公布10例縣內確診個案、1例外縣市足跡，其中6例本土及1例外縣市足跡與九如鄉「天上人間」小吃部相關，另4例與里港鄉「微風」小吃部相關。

屏東縣政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情記者會，縣長潘孟安表示，今天新增的10例，感染源清清楚楚，近期多數案例為娛樂場所群聚，縣府各單位持續加強特殊娛樂場所防疫查核。

衛生局長施丞貴表示，「天上人間」小吃部群聚感染案，今天再增加6例屏東縣確診，案號分別是27651、27860、27861、27985、27986、27987，累計「天上人間」已有36人確診，其中屏東縣35例、外縣市1例。

施丞貴表示，今天再新增里港鄉「微風」小吃部群聚感染，共有4例，分別是案27988、28170、28171、28172，其中案27988為曾有「微風」小吃部足跡高雄確診者案27660的接觸者；案28171、28172則是8日與先前「天上人間」確診者案27390一起到微風小吃部消費，接觸服務人員案28170後，3人都確診。

外縣市足跡部分是高雄市男子案27990，6日晚間至「天上人間」小吃部消費，10日接獲衛生局通知，到醫院採檢陽性。

縣府表示，今天公布的案例，衛生局目前匡列113人，其中48人居家隔離、65人自主健康管理，相關足跡場所已陸續完成清消作業。（編輯：謝雅竹）1110411