花蓮慈濟爆群聚感染 即起至24日不開放探病

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花蓮慈濟醫院因應疫情變化，宣布即日起至4月24日全面不開放探病。中央社記者李先鳳攝 111年4月11日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）因應疫情變化，花蓮慈濟今天宣布即日起至4月24日全面不開放探病，全院工作人員PCR核酸檢測普篩。花蓮縣衛生局表示，疫情嚴峻，調整醫院、長照機構探病和訪客相關措施。

花蓮慈濟醫院因照護1名確診的外縣市2歲幼童案23740而導致院內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染，之後又有護理師在院外感染後造成醫院病人感染，目前共17例。

花蓮慈濟醫院公告，即日起至4月24日全面不開放探病（病危或病情解釋不在此限）；即起進行全院工作人員PCR核酸檢測普篩；門診手術（無住院需求）需完成快篩陰性才可執行。

對於高接觸風險密切接觸且一採結果陰性者，包含醫療人員、病人與陪病家屬，依相關規定規劃專責區域進行隔離，以及定期採檢。

花蓮慈濟表示，依衛生福利部疾病管制署訂定「因應COVID-19疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」指引，相關單位第一線照顧病人或服務對象必要工作人員，需完成疫苗追加劑達14天（含）以上，且配合PCR及快篩採檢時程，檢驗結果陰性，才可在配戴適當防護設備下，進行醫療照護工作。

花蓮慈濟指出，除啟動院內24小時安心專線，院內心理治療及諮商中心也隨時待命，在落實防疫同時，希望能給予大家心理上的支持與協助。

花蓮縣衛生局長朱家祥下午在防疫記者會中表示，明天起針對醫院、長照機構採取更多限制，減少探視降低可能感染風險。民眾如需探視，必須出示前3天內採檢自費篩檢陰性證明、完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上者。確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內者。（編輯：孫承武）1110411