新竹縣增16案 3起不明感染鏈疫調進行中

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新竹縣12日新增16例COVID-19確診，包括竹市餐廳聚會群聚案8例、仰德群聚延伸2例和案27279延伸1例等3起群聚，另有新增不明感染鏈，相關足跡和疫調進行中。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月12日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣今天新增16例COVID-19確診，包括竹市餐廳聚會群聚案8例、仰德群聚延伸2例和案27279延伸1例，另有新增3起、5例染疫不明感染鏈，相關足跡和疫調進行中。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹市在6日餐廳聚會群聚延伸竹縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診8例，分別為案28503、28504、28505、28506、28510、28513、28634和案28635，5男3女，年齡分布18至55歲。這8人皆參與新竹市同一場餐廳聚會，陸續採檢確診。

縣府表示，其中，案28503為明新科大進修部學生，相關接觸者正疫調匡列中，明新科大則已公布全校停課10天，改線上教學。

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仰德群聚相關延伸增加2例，為案28509是因同班同學案26778確診而匡列，經採檢確診；案28633是案26250的好友，目前就讀明新科大，因在居隔中，從2日就沒有到校。案27279延伸增加1例，為案28511。

另外，新竹縣新增3起獨立事件、5例確診。案28295為43歲男性出現喉嚨痛，自行就醫採檢確診，同住妻女採檢均陽性確診，為案28507（妻子）、案28508（女兒）。案28512與案28502皆因採檢確診，至於感染源與相關足跡，仍進行疫調中。（編輯：方沛清）1110412