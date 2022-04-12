更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新竹縣增16案 3起不明感染鏈疫調進行中

2022/4/12 16:03（4/12 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣12日新增16例COVID-19確診，包括竹市餐廳聚會群聚案8例、仰德群聚延伸2例和案27279延伸1例等3起群聚，另有新增不明感染鏈，相關足跡和疫調進行中。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月12日
新竹縣12日新增16例COVID-19確診，包括竹市餐廳聚會群聚案8例、仰德群聚延伸2例和案27279延伸1例等3起群聚，另有新增不明感染鏈，相關足跡和疫調進行中。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣今天新增16例COVID-19確診，包括竹市餐廳聚會群聚案8例、仰德群聚延伸2例和案27279延伸1例，另有新增3起、5例染疫不明感染鏈，相關足跡和疫調進行中。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹市在6日餐廳聚會群聚延伸竹縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診8例，分別為案28503、28504、28505、28506、28510、28513、28634和案28635，5男3女，年齡分布18至55歲。這8人皆參與新竹市同一場餐廳聚會，陸續採檢確診。

縣府表示，其中，案28503為明新科大進修部學生，相關接觸者正疫調匡列中，明新科大則已公布全校停課10天，改線上教學。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

仰德群聚相關延伸增加2例，為案28509是因同班同學案26778確診而匡列，經採檢確診；案28633是案26250的好友，目前就讀明新科大，因在居隔中，從2日就沒有到校。案27279延伸增加1例，為案28511。

另外，新竹縣新增3起獨立事件、5例確診。案28295為43歲男性出現喉嚨痛，自行就醫採檢確診，同住妻女採檢均陽性確診，為案28507（妻子）、案28508（女兒）。案28512與案28502皆因採檢確診，至於感染源與相關足跡，仍進行疫調中。（編輯：方沛清）1110412

延伸閱讀
竹縣新增7例 移工等3群聚案延伸及情侶疫調中
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載