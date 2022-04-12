指揮中心證實廖國棟確診 2原因收治北部醫學中心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北12日電）中央流行疫情指揮中心今天證實，國民黨立委廖國棟確診COVID-19，原本在台東，但因他年逾65歲，且原本就患有其他疾病，需要醫學中心照顧，故安排轉院至北部。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情燒進立法院，廖國棟助理日前確診，有媒體今天報導廖國棟傳出採檢陰轉陽確診。下午疫情記者會有媒體詢問，廖國棟確診入住台大醫院，被質疑是特權。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，確診者依年齡分流，廖國棟年齡超過65歲，依規定會收治醫院住院，且他原本在台東，因原本就患有其他疾病，需要醫學中心照顧，故安排至北部住院。

國內疫情持續，媒體詢問若匡列隔離廣泛，可能影響企業人力，莊人祥表示，先前已訂定相關指引，建議企業實施人員異地分流辦公，調整出勤或出差方式，避免人員接觸交互傳染。

此外，也有媒體問及未來確診者居家照護，是否增加家戶感染風險，莊人祥回應，居家檢疫為1人1戶，居家隔離為1人1室，先前有部分縣市將隔離者移至集中檢疫所或加強版防疫旅館，但仍免不了家戶感染，因同住者可能在隔離前就已感染。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊人祥說，未來施行確診者居家照護時，家中有確診者跟未確診的家人，更要落實環境清潔消毒，開門遞東西時務必戴口罩、勤洗手，共用衛浴要注意，降低可能的傳染風險。

媒體另問及陽明交通大學團隊研發中藥「淨冠方」，可預防感染、減輕COVID-19症狀，莊人祥說，淨冠方須由中醫師開立處方，過去研究顯示可紓解類流感或冠狀病毒感染相關症狀，理論上對於COVID-19病毒有效，但仍須經人體臨床試驗證實，且無法取代疫苗。（編輯：陳政偉）1110412