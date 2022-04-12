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確診者不能考統測將採外加錄取 國中會考可補考

2022/4/12 17:27（4/12 17:43 更新）
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教育部12日表示，COVID-19確診者考生不能考統測，將採外加名額錄取；國中會考則規劃補考。圖為去年國中教育會考結束，考生們戴著口罩魚貫步出考場。（中央社檔案照片）
教育部12日表示，COVID-19確診者考生不能考統測，將採外加名額錄取；國中會考則規劃補考。圖為去年國中教育會考結束，考生們戴著口罩魚貫步出考場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北12日電）教育部今天表示，COVID-19確診者考生不能考統測，將採外加名額錄取；國中會考則規劃補考，匡列居家隔離、居家檢疫期滿或確診解除隔離等考生之後可參加補考。

國內近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，4月底將舉行技專升學管道採用的統一入學測驗，5月下旬將舉行國中教育會考，外界也關心統測和會考是否會受疫情影響。

教育部長潘文忠今天出席中央流行疫情指揮中心記者會時表示，統測和會考過去都以最嚴格防疫規格準備，包括擴大防疫備用試場等，因此統測和會考都會如期舉行。

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教育部主任秘書廖興國接受媒體聯訪時提到，統測有規劃隔離試場，提供被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況的考生應試，僅確診者不能應考，因此針對確診者，在技專升學管道將採外加名額方式錄取。

至於國中會考，廖興國指出，確診者及被匡列居家隔離、居家檢疫等狀況的考生都不能應試，但國中會考有規劃補考，因此無法如期參加國中會考的考生，仍有機會參加補考，國中會考補考日期待定案後，會再對外公布。（編輯：陳政偉）1110412

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