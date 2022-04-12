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學生確診新增88本土案例 18縣市、274校停課

2022/4/12 19:18
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（中央社記者許秩維台北12日電）教育部今天公布最新統計，全國共18縣市、274所園校採全校或部分班級停課；確診學生新增88名本土案例、4名境外移入，各級學校累積達2177名學生染疫。

教育部今晚透過文字說明，截至今天下午3時，全國共274所園校（幼兒園45所、國小110校、國中35校、高中44校、大專校院40校），採全校或部分班級停課（含線上教學），包括新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等18縣市。

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根據教育部COVID-19各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年4月12日下午5時30分，共2177名學生染疫，包括本土1527例（比昨天統計增88例）、境外移入650例（比昨天統計增4例）。

以教育階段區分，大專校院1005例（增31本土、3境外）、高中273例（增8本土、1境外）、國中196例（增4本土）、國小514例（增33本土）、幼兒園189例（增12本土）。教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：張芷瑄）1110412

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