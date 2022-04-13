高中游泳課上不上 青民協籲政府給標準

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（中央社記者陳至中台北13日電）青民協指出，教育部昨天公布新的停課標準，但對於疫情下各項校園活動如游泳課是否要停辦，目前仍未有進一步規定。呼籲政府制定出指引，避免學校單方面決策，造成師生衝突。

台灣青年民主協會昨天晚間在臉書發文指出，近期COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）本土案例增加，各高中游泳課要不要上，引發學生熱烈討論，台中一中3月下旬調查各班意願，調查顯示超過7成學生無意願參與游泳課，校方體育委員會因而決議這學期暫停課程。

青民協指出，對於游泳課要不要上，學生的顧慮包括課程中無法戴口罩，須共用淋浴間、吹風機，游泳池水傳播病毒等。目前部分學校仍宣布游泳課照常，不想下水須有醫生證明，引起學生不滿；部分學校則是以家長同意書為準，因疫情無法下水仍可獲得基本分數。

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青民協今天上午再發出新聞稿，認為目前相關規範相當不足，學校將進入社團成果發表及各式活動旺季，學校單方面喊停活動，可能造成相當大的師生衝突，呼籲教育部訂出相關指引，規範在什麼前提下相關活動須喊停。

青民協也呼籲，中央流行疫情指揮中心應對校園防疫政策有更明確的說明，「避免產生校外大型演唱會可以繼續辦、學生社團成果發表卻被要求停辦的情形。」中央社記者詢問教育部，截至今天上午10時為止，尚未取得回應。（編輯：陳政偉）1110413