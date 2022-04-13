大學提鬆綁學期週數 教育部承諾試點

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（中央社記者陳至中台北13日電）國內大專分成上、下學期，近來包括台大、台師大等校，都研擬縮短學期週數，並考慮比照海外學校設置「第3學期」。教育部今天邀集大學代表討論，承諾以試點方式逐步推動。

目前台灣大專是分成上下學期，但國外許多學校則有3個學期，開始和結束時間有所不同，導致學生往返海外，課程銜接有許多不便。台灣大學經過5學期試辦「16加2週」制度，採提前期末考，最後2週採彈性教學的方式，今年正式推動16週制度，讓學生出國交換、實習更為方便。

今年1月在雲林召開的大學校長會議，也有大學代表建議增設「第3學期」制度，希望將高等教育與中小學「脫鉤」。教育部當時認為，事涉招生、教師遴聘、學雜費計算等，傾向先從放寬暑修彈性著手。

教育部今天再召集大學代表開會，成功大學教務長王育民會後接受中央社電訪表示，大學的許多課程不一定要用18週來完成，有些密集開課的甚至3到5週就能上完，教育部不該把一整年的時間「框死」為上下學期，應給大學更多彈性。

王育民提到，可以理解「第3學期」會涉及一些法律文字的更動，教育部也會擔心學費計算等議題，因此建議以「彈性學期」處理，在現行的法規下，各校已可提出彈性作法，送教育部備查後實施。

王育民以成大來說，已經實施「15加3週」制度，且許多課程也不一定要上到18週，只要符合1學分上18小時，多出來的時間便能規畫作為彈性學制使用。未來考慮進行正式的全校性調查，看是否要正式縮短學期時間。

教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，今天會中，與會代表建議放寬「大學法施行細則」第23條，授滿18小時認定為1學分的規定；經由鬆綁學期週數，賦予大學辦學彈性，讓有意願參與暑修的學生，有更完整的課程參與。

教育部表示，後續將在不影響辦學品質及師生權益下，擬定相關實施規範，並以試點方式逐步推動。（編輯：陳政偉）1110413