汛期將至 水利署防災準備演練停電情境

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（中央社記者曾智怡台北13日電）汛期即將到來，水利署今天召開全署防汛整備會議，請各單位務必落實防災準備，包含預布大型移動抽水機、加速水利建造物安全檢查、演練停電情境下備援機制啟動等，加上近期地震頻繁，需注意土石鬆動衍生複合式災害可能。

水利署發布新聞稿表示，水利署長賴建信今天邀集所屬各河川局、水資源局等，及署內各組室召開全署防汛整備會議，盤點各項工作。

賴建信強調，防汛整備切勿流於慣性思考，各項標準作業程序應具體、可執行，確認並覆核抽水站、抽水機、水門的運作；對於河川瓶頸處加強河川疏濬，建立河川區域施工人員機具撤離河道安全流程，演練停電情境下備援機制啟動等；並提醒各縣市政府所管轄的滯洪池與抽水站，做好防汛整備，加強溝通聯繫。

另外，河川局對於破堤案件也要加強查核、抽水機功能務必再三確認，同時責成各水資源局，面對短延時強降雨風險，除水庫防洪細緻操作，也要確保用水需求，並完成備援水井整備、注意水庫施工工地安全，避免發生原水濁度升高而影響供水情形；近期地震頻繁、土石鬆動，需注意複合式災害。

近期疫情趨於嚴峻，賴建信請各單位注意關鍵基礎設施人員健康，人力調配及管控，秉持勤洗手、戴口罩、打疫苗等3大守則。

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水利署指出，今年防救災能量已有顯著提升，如大型移動抽水機增加至1554部，其中1461部已預布至地方；易淹水地區滯洪池總計68座，滯洪量增至3084萬立方公尺；抽水站完成189座；易淹水地區成立520個水患自主防災社區，由1595名志工整合民間力量，共同執行水利防災工作。

水利署呼籲，民眾可清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低。（編輯：蘇志宗）1110413