分子拓印技術萃取蝦紅素 建中生義大利科展奪金

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國立台灣科學教育館指出，2022義大利科學展覽會日前在米蘭舉行，受COVID-19疫情影響，歐洲以外選手採線上方式評審，台北市立建國高級中學學生吳道賢以「分子拓印修飾磁性奈米粒子萃取福壽螺卵中蝦紅素之探討」，勇奪大會金牌肯定。（科教館提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月13日

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（中央社記者陳至中台北13日電）台北市建國高中學生吳道賢結合奈米磁鐵與分子拓印技術，合成出具有專一性的奈米萃取粒子，用於萃取福壽螺卵的蝦紅素，在2022年義大利科學展覽會中，為台灣抱回一面金牌。

國立台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，舉辦超過30屆的義大利科學展覽會，今年於4月9日到11日於米蘭舉行，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，歐洲以外選手以線上方式評審。

建中學生吳道賢在義大利科展中，以「分子拓印修飾磁性奈米粒子萃取福壽螺卵中蝦紅素之探討」，獲得大會金牌獎。

吳道賢將常見於台灣稻田的福壽螺，當作萃取蝦紅素的來源。他藉由奈米磁鐵特性，結合分子拓印技術，合成出對於蝦紅素具有專一性的奈米萃取粒子，再應用福壽螺上，萃取出蝦紅素。

科教館分析，由於蝦紅素具有抗氧化、抗發炎等功效，吳道賢的研究一方面可減少福壽螺對環境的危害，一方面又具有經濟效益，受到國際評審肯定。

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科教館長劉火欽表示，吳道賢從國小就開始參加科展，不斷進行自主學習及探究；這是從2022台灣國際科學展覽會（TISF）選拔出國參賽的選手中，抱回獎項的第一人。

劉火欽也提到，受到疫情影響，選手無法與評審面對面交流，但吳道賢面對線上評審，仍繳出穩定表現，充分說明研究亮點和創新應用，使台灣的科學研究實力在國際舞台上留下深刻的印象。（編輯：陳仁華）1110413