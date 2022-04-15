台灣天燈節現身首爾 韓國民眾盼疫情退散赴台觀光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

造訪天燈祈福及台灣美食體驗活動的韓國民眾在天燈上寫下對未來的期盼。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年4月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）台灣最具代表性之一的傳統活動天燈祈福14日在首爾街頭現蹤，許多到場嘗鮮的韓國民眾在小型天燈上寫下願望，包括祈禱疫情趕快過去、國境解封，能早日到台灣觀光。

交通部觀光局與台灣觀光協會13至14日在韓國人潮眾多的延南洞一帶舉行天燈祈福及台灣美食體驗活動，現場不只有廣為人知的台灣代表性飲食珍珠奶茶、鳳梨酥，韓國觀光客喜愛的芒果啤酒、牛軋糖餅乾，還有十分具台灣當地風味的紅油抄手。

充滿台灣味的美食與天燈活動讓現場民眾讚不絕口，今年剛來韓國留學的丁同學說，這次活動內容多元，不僅有台灣景點照片展，還有許多具代表性的台灣美食，尤其是台啤推出的芒果口味啤酒，深受韓國朋友喜愛。

活動現場的頂樓陽台則妝點色彩繽紛的小型天燈，開放訪客寫下對未來的期待，除了身體健康、家人健康、賺大錢，也不乏希望疫情盡快過去，台灣國境重新解封的願望。

今天到場參觀的駐韓國台北代表部副代表齊永強分享剛飛抵韓國時的經驗，當時一名韓國檢疫人員知道他是台灣人，很開心地分享過去赴台經驗，表示很喜歡台灣美食與美麗風光，希望趕快解封、可以再到台灣觀光。

齊永強說：「我想這也反映了很多韓國朋友們的心聲，政府也會努力，盡快在管制方面配合疫情發展來解封。」

首爾觀光協會會長梁武承對中央社記者表示，「韓國民眾真的很想去台灣，只要解封，就不用擔心沒有觀光客）。他說，天燈活動是韓國觀光客到台灣時一定會造訪的行程之一，這次在首爾舉辦體驗活動，對台灣觀光宣傳有相當大的幫助。

台韓互訪人數在2019年創下逾245萬人次紀錄，無奈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，國際觀光停擺。

觀光局首爾辦事處表示，觀光局與台灣觀光協會正與業界攜手開發多種戶外主題，包括自行車、高爾夫球、登山等主題景點及旅遊商品，邁向疫後「觀光PLUS」多元主題旅遊時代。

隨著韓國社交距離規範逐漸鬆綁，觀光局也規劃持續舉辦實體及線上宣傳活動，配合旅遊商品開發，讓韓國民眾未來能赴台享受更深度多元的台灣旅遊。（編輯：馮昭）1110415

交通部觀光局與台灣觀光協會舉行天燈祈福及台灣美食體驗活動，不僅展出台灣景點照片，還提供珍珠奶茶、鳳梨酥、芒果啤酒、牛軋糖餅乾、紅油抄手等代表性美食。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年4月15日