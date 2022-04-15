健保祭獎勵盼助病人脫離鼻胃管 每年1.3萬人受惠

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（中央社記者張茗喧台北15日電）為了鼓勵醫護協助腦中風、頭頸癌等長期留置鼻胃管患者復健，儘早告別鼻胃管。健保署最快6月起祭出每人次3000元獎勵，盼助病人重拾品嚐食物的喜悅，每年約1.3萬人受惠。

衛生福利部中央健康保險署今天上午發布新聞稿指出，為了鼓勵醫療團隊積極協助病人移除鼻胃管，改善患者生活品質，健保署3月召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，決議新增「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」診療項目。

健保署醫務管理組科長陳依婕接受中央社電訪時表示，放置鼻胃管的原因相當多元，像是罹患咽喉與上消化道疾病、剛做完重大手術或失去意識等，只要無法由口進食或吞嚥功能異常時，就需要裝置鼻胃管。

陳依婕說，鼻胃管主要透過鼻腔、咽喉、食道，最後抵達胃部，有助於給予流質食物，為病人提供身體的營養，不過病人若長期依賴鼻胃管進食，勢必會因缺乏咀嚼刺激，造成口腔顎面肌力衰退，也可能導致腦部及心血管功能退化，放置鼻胃管後的照護也令家庭照顧者倍感壓力。

根據健保署統計，去年全台有約27萬名患者申請放置鼻胃管，其中約7.9萬人留置超過3個月。

陳依婕說，這類病人其實可以在黃金恢復期透過專業復健訓練及治療移除鼻胃管，並恢復由口進食，但這類復健須仰賴跨科別醫療團隊合作，醫護也可能擔心病人嗆咳導致吸入性肺炎，或安養機構基於餵食便利性，讓病人長期仰賴管灌維生。

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陳依婕指出，為鼓勵醫護替患者復健、移除鼻胃管，未來凡是因腦中風、神經、喉部疾病、頭頸部癌症及老年退化等原因，導致吞嚥功能障礙而留置鼻胃管達3個月以上，經醫療照護團隊提供吞嚥或口腔功能評估訓練成功移除管路，並且恢復經口進食超過1個月以上，每人次獎勵3000元（以1點1元估算）。

陳依婕說，新給付規定最快6月1日實施，預估每年約有1.3萬名長期留置鼻胃管病人受惠，健保約增加3900萬元支出，期盼讓病人從此告別鼻胃管，恢復正常生活機能，重拾品嚐食物的喜悅。（編輯：陳政偉）1110415