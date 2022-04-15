屏確診增21例 小吃部群聚擴大6例感染源追溯中

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣政府15日公布21例確診個案，多數與天上人間小吃部、可愛小吃部、四季紅小吃部有關；另有6例因接觸高雄確診者案「30581」而染疫、6例仍在疫調中。

副縣長吳麗雪與衛生局長施丞貴今天召開線上直播記者會。目前屏東縣開設篩檢站包括屏東市-部立屏東醫院、潮州鎮-茂隆骨科、恆春鎮-南門醫院，今天起新增東港鎮-安泰醫院，足跡重疊者盡快前往篩檢。

同時中央流行疫情指揮中心最新規範24類工作人員必須打完3劑，提醒民眾踴躍施打提升群體免疫力，才能生活如常。16日上午8時30分至11時30分在屏東火車站、潮州火車站有速打站，莫德納疫苗隨到隨打，各限額500人打完為止，65歲以上長輩到5月底前打1、2、3劑，加碼送500元禮券。

21例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調部分，天上人間衍生新增2案「31013」、「31016」，都是在居隔期間陰轉陽。四季紅小吃部也有1例案「31014」。案「31349」為高雄市大帝國案「26791」匡列居隔對象之一，居隔期間陰轉陽。

與可愛小吃部相關有5例，直接相關為案「31015」、「31344」、「31350」；另2例案「31345」、31676」為之前確診者親友或同事接觸而衍生。

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另有6人接觸高雄案「30581」而感染，分別為案「31677」、「31678」、「31679」、「31680」、「31681」及「32027」。另6案「31346」、「31347」、「31348」、「31675」、「31682」、「32026」感染源仍在追溯中。

衛生局表示，今天共匡列121人採檢，有64人居家隔離、自主健康管理57人。確診者相關足跡包括主幼商場潮州火車站前店、潮州中正市場、康是美潮州門市、九如東寧菜市場、小北百貨內埔店、東港魚市場、東港第二市場、鹽埔鄉鹽埔商展、田園自助餐、全聯東港博愛店等，均已陸續進行清消作業。（編輯：孫承武）1110415