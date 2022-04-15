不讓鬚眉 廖麗蓁當上超級油輪大副

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交通部航港局鼓勵年輕人投入航海工作，15日在例行記者會中介紹10年前通過航海人員測驗的廖麗蓁，如今已晉升為超級油輪（VLCC）大副，她未來還希望朝船長目標邁進。（航港局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年4月15日

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部航港局今天在例行記者會中鼓勵年輕人投入航海工作，同時介紹在10年前通過航海人員測驗的廖麗蓁，現在已晉升為超級油輪大副，不讓鬚眉，未來還將朝船長目標邁進。

航港局發布新聞稿，111年度第2次航海人員測驗將於5月28日、29日舉行，並已自4月9日起開放報名，將於18日下午5時截止，提醒具有報考資格者把握時間，儘速上網報名。

航港局也以廖麗蓁的案例，鼓勵更多年輕人，不分男女都可投入航海行業。

廖麗蓁畢業於台灣海洋大學商船學系，101年通過航海人員測驗，因在學期間獲得台塑獎學金，由於實習時已經適應公司文化、船型及工作環境，畢業後選擇回原公司服務。

不同於其他同學大多選擇貨櫃船為船員生涯的敲門磚，廖麗蓁的第一份海勤工作就是歐美不定期航線的散裝船，加上遇到很好的工作夥伴，覺得可以學習到很多東西，並在107年晉升為一等大副。

航港局說，目前廖麗蓁主要在超級油輪（VLCC）上工作，印象最深刻的一次是油輪在國外靠泊裝貨，輸油時岸上油管破裂造成部分溢油，她協助緊急處理意外事故，將污染損失降至最低，她也深深體會到身為船員，除了工作上應具備相當的專業能力外，更需要透過經驗的不斷累積，才能保護船舶及人員的安全，成為她持續學習的動力。

航港局說，航運界工作者一向以男性為主，一般人會有女生不適合上船工作的刻板印象。但是近年來，有越來越多年輕女性願意投入航海工作。

航港局轉述廖麗蓁的說法，她認為女性在體力上可能不如男性，但可以從文書處理、細心度、責任感及法規面補強，各行各業都有辛苦的地方，只要肯努力、肯學習，女性一樣可以適應海上航行的工作環境。

航港局說，廖麗蓁的認真及努力，獲得了109年模範海員、110年全國模範勞工楷模的殊榮。

廖麗蓁希望在大副海勤資歷完整後，未來可以繼續朝船長之路邁進，成為一名稱職的船長。（編輯：管中維）1110415