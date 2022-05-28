住南投嚮往海的女孩 跑船賺錢目標當船長

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（中央社記者余曉涵台北28日電）24歲的魏芯蓮住在全台唯一不靠海的南投，但她從小看到大海就很興奮，大學唸航海系，很嚮往船上工作，未來目標是晉升當船長。她說，可以邊跑船邊存錢，邊思考人生方向。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，111年第2次航海人員測驗今天起登場，總共有562名考生報考，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考152人，到考人數127人，到考率83.55%。

去年通過航海人員測驗一圓航海夢的魏芯蓮年僅24歲，她住在全台灣唯一不靠海的城市南投，從小看到海就會特別興奮，會選擇就讀航海系，是覺得想要讀點跟別人不一樣的，又可以跟海洋多點接觸的科系。

魏芯蓮說，一開始只是覺得船員這個行業很特別，在校期間，學校請了很多航商跟學長姐來分享海上經歷，了解在船上的工作，除了是一個高薪職業，也是對自我的挑戰；比起其他同年齡層的年輕人，能夠快速存到人生第一桶金，且也能提升生活品質。

魏芯蓮在大四時到長榮的Ever Boomy船上實習，她表示，剛上船的時候很興奮，畢竟是第一次真的到船上實習，有些東西還是需要到船上看看才能真正理解，也因此發現船上的工作環境其實不錯，加上剛好又被派到新船，有健身房、桑拿間，生活區域還蠻像住飯店的。

魏芯蓮分享，有一次從日本回台灣的途中，恰巧遇到鋒面經過，船上載的貨也多，因此船體左右晃動到快40度，駕駛台跟房間的東西到處亂飛，走路如果沒抓好，也會被甩出去，連船長大副都說之前沒遇過這麼晃的，還好最後順利回到台灣。

魏芯蓮現在也在長榮海運擔任三副，她說，當船員其實是個不錯的選擇，她當初就是覺得這個行業很特別就來了，而且可以邊跑船邊存錢，邊思考人生方向。

如果條件允許，魏芯蓮希望可以一路晉升到船長，對她來說也是一種自我肯定，也希望有熱忱、願意多看看外面世界的年輕朋友加入船員行列，走一回與其他人不同的路，視野更寬廣。（編輯：張芷瑄）1110528