新課綱首屆升學狀況多 部分校系審查指引不符簡章

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（中央社記者許秩維台北18日電）台灣青年民主協會今天表示，新課綱首屆高三生正準備大學申請入學，卻有部分校系不在狀況內，公布的審查資料準備指引不符合簡章規定。

台灣青年民主協會今天發布新聞稿指出，近期各大學校系陸續公布申請入學第2階段甄試審查資料準備指引，提供高中生參考，這也是首次以學習歷程檔案作為大學端審查依據，但青民協卻接獲許多高中師生反映，發現部分大學校系的準備指引和規定繳交的資料不符簡章規定。

申請入學簡章規定「多元表現綜整心得」至多800字，青民協提到，有大學校系的多元表現綜整心得列出4項，每項以1000字為原則，經高中師生詢問後才緊急修改；也有學生反映，部分校系準備指引和簡章不符，簡章的多元表現未列入社團，準備指引卻包含社團參與。

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青民協表示，依申請入學簡章規定，高中第1至第5學期修課紀錄由學習歷程資料庫提供給大學端，仍有部分校系要求學生另外提供在校成績及排名；還有高中教師反映，有大學校系將通過1階篩選的學生加入群組，卻有教授在群組要求學生「選舊制PDF上傳」，理由是大學端看資料方便。

青民協認為，目前各大學皆訂出申請入學審查資料指引，卻有部分校系不在狀況內，未能充分理解學習歷程新制和簡章規定，甚至想用舊課綱標準來審查資料，這些問題需要主管機關更積極督導，並提醒大學端檢視是否符合相關規定。（編輯：張雅淨）1110418