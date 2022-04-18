疫情升溫 台灣社交距離APP近800萬次下載

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北18日電）COVID-19疫情升溫，中央流行疫情指揮中心鼓勵下載台灣社交距離App。指揮中心今天統計，過去6天增加百萬次下載，截至17日全台累計已有795萬次。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診數連日破千例，指揮中心鼓勵下載台灣社交距離APP，若需長時間逗留的場域，使用此APP即可免實聯制。指揮中心日前表示，推廣目標為1300萬次下載，約占15至64歲族群的8成。

媒體今天在疫情記者會上追問台灣社交距離App最新下載狀況，指揮中心統計，截至17日，台灣社交距離APP累計達795萬3825次下載。

指揮中心上週統計，截至4月11日，台灣社交距離APP有689萬次下載。指揮官陳時中今天說，自11日後，統計到17日又增加100多萬次下載，下載量近800萬次。

疫情持續升溫，媒體詢問若累計破百萬人染疫，醫療量能與藥物準備是否足夠。陳時中回應，若以2成民眾、約350萬人染疫來推算，目前採購70萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid數量足夠，因實際用藥比例沒這麼高。

媒體追問，目前國際間搶購輝瑞口服藥物，是否會推動自製口服藥抗病毒藥物。陳時中說，自製恐怕來不及，但未來若有合作代工並不反對；目前已有70萬人份的合約基本保障。

媒體並提問，台北市長柯文哲稱有6萬人被居家隔離，要花多少力氣照顧，並稱台灣本週會陷入大亂局面。

對此，陳時中說，確診數多，各地政府要與中央合作，與其預測會不會亂，不如起而行更為重要。他也提到，台北市確診個案多，確診者居家照護今天起才從信義區開始做，「恐怕腳步還是要更快一點」。

柯文哲與副市長黃珊珊接觸確診者，遭匡列展開居家隔離，媒體詢問黃珊珊開會時背景房門開啟，是否合乎相關規定。

陳時中表示，這屬於個人隱私，也許是1人1戶居家隔離。他並說，黃珊珊執行防疫已久，相信黃珊珊知道相關規則，遵守規定是保護自己、保護家人。（編輯：管中維）1110418