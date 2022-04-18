出席帛琉海洋大會代表團增8人確診 累計12人染疫皆輕症

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）帛琉海洋大會台灣代表團今天再新增8人確診，加上昨天確診的4人，台灣出席「我們的海洋大會」（OOC）代表團的確診人數累計12人，所有確診者目前症狀均屬輕症。

外交部發布新聞稿指出，行政院環境保護署長張子敬擔任特使，率團出訪帛琉並出席第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC），全團團員及隨團人員16日返國後在機場進行核酸檢測（PCR），採檢結果陸續出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例。

外交部指出，除了17日已經向外界說明的4人外，今天經PCR檢測，再增加2名團員及6名隨團人員確診。

外交部表示，確診人員目前症狀均屬輕症，其他團員及與會者的PCR檢測結果則皆為陰性。

外交部在第一時間已通報指揮中心及縣市政府相關單位，依規定啟動防檢疫因應措施並落實人員關懷。外交部將持續密切注意所有團員、機上其他乘客及相關接觸對象的健康情形，加強健康情形監控，維護全體團員健康。（編輯：林興盟）1110418