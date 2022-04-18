韓國單日確診不到5萬創2個月來低點 取消大部分防疫措施

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韓國18日起取消幾乎所有防疫措施，不過民眾仍須戴口罩。圖為17日在首爾景福宮前戴口罩、穿韓服的遊客。（美聯社）

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（中央社首爾18日綜合外電報導）隨著Omicron變異株疫情消退，每日新增COVID-19病例降至不到5萬人，為兩個多月來的低點，韓國今天取消幾乎所有防疫措施，朝恢復正常生活邁出重要的一步。

韓國政府取消了餐館和其他營業場所實施的宵禁，以及聚會人數10人上限。下週起，民眾在電影院和其他室內公共設施，如體育館等，都可以吃零食。

然而，人們仍需要戴口罩，政府計畫在兩週內檢討是否取消戶外戴口罩的規定。有些措施也還存在，如未接種疫苗的入境旅客需強制隔離，完全接種疫苗者需進行PCR採檢。

3月中旬，韓國每日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例仍在62萬例以上，今天降至4萬7743例，低於2月9日Omicron開始肆虐時的4萬9546例。韓國累積確診案例為1635萬3495例。

韓國藉廣泛施打疫苗，大大降低死亡和重症病例，得以縮減積極追蹤和遏制的工作，成為緩解疫情成功的案例。

根據韓國疾病管理廳（KDCA）的數據，5200萬人口中近87%完全接種疫苗，64%還接種了加強劑。

另據韓聯社報導，韓國中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊今天表示，政府全面解除保持社交距離措施，並不意味疫情終結，他呼籲民眾繼續遵守個人防疫守則。

孫映萊說，解除相關措施可能使人們放鬆警惕，令人擔憂。遵守個人防疫守則很重要，60歲以上老年人更應注意防疫。

孫映萊表示，確診病例短期內仍必須接受7天隔離。根據政府15日公布的「後Omicron時期」因應計畫，COVID-19確診病例5月下旬起不需要再接受隔離。

他說，解除保持社交距離措施將先影響到確診病例數，政府將觀察確診病例走勢一兩週。然而，出現Omicron變異株後，保持社交距離措施的效果削弱，確診病例不會有太大變化。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110418



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